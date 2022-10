DAX pendelt um 13.250 Punkte

Damit dürfte der DAX weiter Kurs auf den 10er-EMA im Monatschart im Bereich von etwa 13.550 Punkten nehmen. Bereits bei den Erholungen der Vormonate lief der DAX in der Extension immer wieder den 10er-EMA im Monatschart an, bevor dann der übergeordnete Abwärtstrend wieder aufgenommen wurde. Trotz aller Stärke befindet sich der DAX bisher nur in einer Erholung und nicht in einem Trendwechsel von Short auf Long. Der DAX hat noch etwas Luft nach oben, könnte aber auch schon unter dem 10er-EMA im Monatschart wieder nach unten abdrehen.

Die Long-Position im Bereich von 13.050 Punkten befindet sich weiter gut im Rennen, das Kursziel befindet sich im Bereich von 13.500 Punkten. Der Stopp wird auf 13.150 Punkte in den Gewinn hochgezogen.