Victoria Gold publiziert einen Technischen Bericht für die Goldlagerstätte Raven im Dublin Gulch Property im Yukon in Kanada mit 1,1 Millionen Unzen Gold mit 1,7 g/t

Whitehorse, YT / 31. Oktober 2022 / Victoria Gold Corp. (TSX-VGCX) ("Victoria" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/victoria-gold-c ... ) freut sich bekannt zu geben, dass es einen technischen Bericht gemäß 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") über die Goldlagerstätte Raven, die sich etwa 15 Kilometer ("km") östlich der Goldmine Eagle befindet, vorgelegt hat.

Der technische Bericht vom 26. Oktober 2022 mit dem Titel "Technical Report on the Raven Mineral Deposit, Mayo Mining District Yukon Territory, Canada" (Technischer Bericht über die Mineralienlagerstätte Raven, Bergbaudistrikt Yukon Territory, Kanada), der am 15. September 2022 in Kraft trat, kann auf der Website des Unternehmens unter www.vgcx.com und auf SEDAR unter www.sedar.com eingesehen werden.

Die erste MRE umfasst eine abgeleitete Mineralressource von insgesamt 1.070.239 Unzen Gold für die oberflächennahe Lagerstätte Raven.

Tabelle 1: Abgeleitete Mineralressourcen mit Grubeneinschränkung bei einem Cut-Off von 0,50 g/t Au

Gültig ab 15. September 2022 - Raven Deposit

Au Cut-off Gehalt g/t Klassifizierung Tonnage Tonnen Durchschnittlicher Au-Gehalt g/t Au Inhalt oz 0,50 Vermutet 19.956.934 1,67 1.070.239

Anmerkungen:

Der Stichtag für die Mineralressource ist der 15. September 2022. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit. Die Schätzung von Mineralressourcen kann durch Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Eigentums-, Steuer-, gesellschaftspolitische, Marketing- oder andere relevante Fragen wesentlich beeinflusst werden . Für die Klassifizierung der Mineralressourcen wurden die CIM-Definitionen herangezogen. Die Menge und der Gehalt der in dieser Schätzung gemeldeten abgeleiteten Mineralressourcen sind ungewisser Natur. Es wurden nicht genügend Explorationsarbeiten durchgeführt, um diese abgeleiteten Mineralressourcen als angezeigte Mineralressourcen zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten zu einer Aufwertung in eine angezeigte oder gemessene Mineralressourcenkategorie führen werden. Die Mineralressourcen werden mit einem Cutoff-Gehalt von 0,50 g/t Au innerhalb eines Lerchs-Grossman-Grubenmantels unter Verwendung eines Goldpreises von 1.700 US$/Unze und eines US$/CAN$-Wechselkurses von 0,75 gemeldet.