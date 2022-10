BANGKOK, Thailand, 31. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Während des 8. Ultra-Breitband-Forums (UBBF 2022) hielt Richard Jin, Präsident von Huawei Optical Business Product Line, eine Rede mit dem Titel „Das Potenzial von Glasfasern entfesseln und Schritte in Richtung F5.5G unternehmen". In dieser Grundsatzrede drückte er die Bedeutung der Glasfaserkommunikation für die Entwicklung der Gesellschaft aus und stellte die acht wichtigsten technologischen Durchbrüche von Huawei im Bereich Datenzugang und -übertragung mit Glasfasern sowie deren Vorteile für die Branche vor. Herr Jin rief die gesamte Industriekette dazu auf, zusammenzuarbeiten, um Schritte in Richtung F5.5G zu unternehmen.