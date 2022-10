Cullinan Metals erwirbt Option für Lithium-Liegenschaft bei Thunder Bay, ON

Vancouver, B.C., 31. Oktober 2022 – Cullinan Metals Corp. (CSE: CMT), (OTC: CMTNF), (FWB: 7KO) („Cullinan“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekanntgeben zu können, dass es eine Optionsvereinbarung (die „Vereinbarung“) über den Erwerb einer 100%-Beteiligung an der Liegenschaft Smiley Lithium (die „Liegenschaft“) 55 km nördlich von Thunder Bay, Ontario, abgeschlossen hat (Abb. 1). Die Liegenschaft besteht aus 5 Mineral-Claims in einem zusammenhängenden Block, der etwa 1.902 Hektar umfasst. Der Provincial Highway 527 verläuft quer durch die Liegenschaft und bietet eine exzellente Anbindung an Thunder Bay, wo hervorragende Bahn- und Hafenanlagen vorhanden sind.

Abb. 1. Regionale Lage der Liegenschaft Smiley Lithium.

Kommentar

Marc Enright-Morin, CEO, erklärt: „Wir freuen uns, dass wir in das Lithiumgeschäft im Nordwesten von Ontario einsteigen, wo die Exploration und Erschließung mehrerer Lithiumlagerstätten in rasantem Tempo voranschreitet. Der Nordwesten Ontarios zieht aufgrund seines Lithiumpotenzials sowie als risikoarmes, bergbaufreundliches Gebiet mit gut zugänglicher Infrastruktur und staatlicher Unterstützung große Aufmerksamkeit von Unternehmen aus aller Welt auf sich. Da sich die Welt immer stärker Null-Kohlenstoff-Emissionsvorgaben nähert, bleibt Lithium ein Schlüsselmineral für den Mineralbedarf von Elektrofahrzeugen und Batterien. Wir freuen uns auf die Ergebnisse unserer bevorstehenden Explorationsbemühungen.“

Lithium im Nordwesten Ontarios

Die Liegenschaft Smiley Lithium befindet sich im Nordwesten von Ontario, wo mehrere Lithiumlagerstätten und ‑vorkommen unterschiedliche Stadien der Exploration und Erschließung erreicht haben (Abb. 2). Avalon Advanced Materials (TSX:AVL) bereitet sich auf die Errichtung einer DMS-Anlage für die Schwimm-Sink-Trennung an seiner Lithiumlagerstätte Separation Rapids nördlich von Kenora, Ontario, vor und erzielt weitere Fortschritte beim Erwerb eines Industriegeländes in Thunder Bay, wo eine Raffinerie für Lithiumbatterie-Mineralien entstehen soll (Pressemitteilung vom 17. August 2022). Green Metals Technology (ASX:GT1) hat ein Bohrprogramm mit einem Umfang von 24.000 m auf seiner Lagerstätte Root Lithium angekündigt, das auf die Ressourcendefinition und Erweiterungs- und Step-Out-Bohrungen abzielt (Pressemitteilung vom 8. August 2022), und führt auf seiner Lagerstätte Seymour Lithium Grundlagenstudien durch (Pressemitteilung vom 19. Juli 2022). GT1 gab außerdem für seine kanadischen Vermögenswerte eine strategische Zusammenarbeit mit Lithium Americas (NYSE:LAC) bekannt, um ein integriertes Geschäft für Lithiumchemikalien in Nordamerika aufzubauen (Pressemitteilung vom 20. September 2022). Frontier Lithium treibt sein Projekt PAC und Spark Lithium in der „Electric Avenue“ voran, wo jüngste Bohrergebnisse 326,6 m mit 1,92 % Li2O ergaben (Pressemitteilung vom 11. Oktober 2022). Lithiumlagerstätten und -vorkommen stehen in engem Zusammenhang mit den Grenzen von Teilprovinzen im Nordwesten Ontarios (Breaks et al., 20031).