Kaum gekauft, will der neue Twitter-Besitzer Elon Musk die Nutzer der Plattform zur Kasse bitten, berichten Insider dem US-Technikportal „The Verge“ zufolge. Wer einen Echtheitsnachweis in Form eines blauen Hakens an seinem Profil möchte, muss dafür künftig das Premium-Abo-Modell Twitter Blue abschließen.

Die Änderung betrifft vor allem User mit vielen Followern wie Prominente, Politiker, Journalisten und Unternehmen. Bislang war diese Funktion kostenlos. Und auch das Premium-Modell Twitter Blue soll teurer werden: Statt der aktuellen 4,99 US-Dollar sind künftig 19,99 US-Dollar monatlich geplant.