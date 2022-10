EpiVax arbeitet gemeinsam mit Intravacc und CEPI an einem Projekt zur Entwicklung eines universellen Impfstoffs gegen das Betacoronavirus

Providence, Rhode Island (ots/PRNewswire) - EpiVax, Inc. ("EpiVax") freut sich, die Teilnahme an einem neuen Projekt mit Intravacc bekannt zu geben, das von der CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations) finanziert wird, um universelle Impfstoffe gegen Betacoronaviren, einschließlich SARS-CoV-2, zu entwickeln. EpiVax wird den Teil der Zusammenarbeit, der die Auswahl der Impfstoffepitope betrifft, mithilfe des umfassenden In-silico-Impfstoff-Design-Tools " iVAX " (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3 692683-1&h=2984086791&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26 o%3D3692683-1%26h%3D2887996362%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fepivax.com%252Fimmunoge nicity-assessment%252Fivax-web-based-vaccine-design%26a%3Dtheir%2Bcomprehensive% 2Bin%2Bsilico%2Bvaccine%2Bdesign%2Btoolkit%2B%2522iVAX%2522&a=mithilfe+des+umfas senden+In-silico-Impfstoff-Design-Tools+%E2%80%9EiVAX%22) durchführen.

