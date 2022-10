Über Smartbroker, ein Partnerunternehmen der wallstreet:online AG, können Anleger ab null Euro pro Order Wertpapiere handeln: Aktien, Anleihen, 18.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag, ETFs, Zertifikate und Optionsscheine. Beim Smartbroker fallen keine Depotgebühren an. Der Anmeldeprozess für ein Smartbroker-Depot dauert nur fünf Minuten.

Google investiert in diesem Bereich heftig und versucht mit Kampfpreisen Marktanteile zu gewinnen. Separat betrachtet klappt das, denn der globale Marktanteil der Google Cloud wächst. Allerdings nicht zulasten von AWS oder Azure, was den Erfolg zu einem Pyrrhus-Sieg macht. Irgendwann muss auch die Google Cloud profitabel werden; im 3. Quartal erhöhte sie ihren Verlust auf 700 Mio. US-Dollar, während die operative Marge mit -10% relativ konstant blieb.

Wenig überraschend flachte das Umsatz-Wachstum ab, doch anstelle der Wachstumsrate von 41% aus dem Vorjahr standen nun nur noch Zuwächse von 6% in den Büchern. Und das, wo die Google Cloud sogar noch positiv überraschte. Allerdings ist diese Sparte im Gegensatz zu den globalen Marktführern AWS von Amazon und Azure von Microsoft keineswegs eine Cash-Cow mit Milliardengewinnen, sondern noch immer ein Verlustgeschäft. Daher sorgt der auf 10% angewachsene Anteil am Gesamt-Umsatz für ein lachendes und ein weinendes Auge.

Vor allem Wachstums-Werte haben angesichts steigender Zinsen zu leiden, wobei die Schwergewichte sich noch vergleichsweise gut gehalten haben. Ihre starken Cashflows sind eine Bank. Wirklich gut gelaufen sind in diesem Jahr nur die Energie-Werte, was angesichts der explodierten Energie-Preise nicht verwundern kann.

Die letzten Monate an den Börsen waren geprägt von gesenkten Erwartungen angesichts der anhaltenden wirtschaftlichen und geopolitischen Herausforderungen und damit einhergehenden Kursverlusten.

Es ist Earnings Season in den USA und die fällt bisher gemischt aus.

Alphabet, Meta Platforms, Microsoft – Big Tech in Big Trouble!

