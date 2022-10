SKODA AUTO erzielt in herausforderndem Umfeld solides Q3-Ergebnis und stabile Umsatzrendite (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) - > Wesentliche Finanzkennzahlen von Januar bis September

2022 auf stabilem Niveau



> 856 Mio. Euro Operatives Ergebnis (-4,9 % ggü. Vorjahr), 5,6 Prozent

Umsatzrendite (2021: 6,8 %)



> SKODA AUTO liefert weltweit 544.500 Fahrzeuge an Kunden aus (-22,3 %)





> Quartalsergebnis belastet durch Ukraine-Krieg, Energiepreise undLieferengpässe> Dynamisches Wachstum in Indien (+186,9 %): Auslieferungen übertreffen inersten neun Monaten bereits Gesamtjahr 2021> Ausblick: SKODA AUTO führt Kosten- und Effizienzprogramm konsequent fort undrechnet mit deutlich positivem Operativen Ergebnis im weiteren JahresverlaufSKODA AUTO hat in den ersten drei Quartalen des Jahres 2022 trotz desherausfordernden Marktumfelds eine stabile Umsatzrendite von 5,6 Prozent und einOperatives Ergebnis von 856 Millionen Euro (-4,9 % gegenüber Vorjahr) erzielt.Dies belegt, dass die Maßnahmen des konsequent weitergeführtenEffizienzprogramms greifen. Aufgrund des hohen Auftragsbestands und starksteigender Auslieferungen auf dem wichtigen Wachstumsmarkt Indien (+186,9 %)rechnet SKODA AUTO auch für das Gesamtjahr mit einem positiven OperativenErgebnis. Die Auslieferungen lagen von Januar bis September bei insgesamt544.500 Fahrzeugen. Ursache für den Rückgang um 22,3 Prozent gegenüber Vorjahrist die weiterhin angespannte Versorgungssituation aufgrund der globalenEreignisse. Durch die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine, die erheblichgestiegenen Rohstoff- und Energiepreise, den anhaltenden Halbleitermangel undinstabile Lieferketten ist das Quartalsergebnis auch beim tschechischenAutomobilhersteller stark belastet.Christian Schenk, SKODA AUTO Vorstand für Finanzen und IT, sagt: "Trotz deraktuellen wirtschaftlichen Belastungen aufgrund des Krieges in der Ukraine,steigender Rohstoff- und Energiepreise sowie fragiler Lieferketten ist es unsgelungen, eine stabile Umsatzrendite von 5,6 Prozent zu erzielen. Basis dafürwaren unser umfassendes NEXT LEVEL EFFICIENCY+ Programm und unverändert hoheKostendisziplin. Das verdeutlicht: SKODA steht finanziell auf einem solidenFundament. Für den weiteren Jahresverlauf streben wir ein deutlich positivesOperatives Ergebnis an."Martin Jahn, SKODA AUTO Vorstand für Vertrieb und Marketing, betont: "DieNachfrage nach SKODA Fahrzeugen ist weiterhin hoch. Wir setzen jetzt allesdaran, den unverändert hohen Auftragsbestand weiter abzuarbeiten. Außerdemwollen wir die zuletzt sehr erfolgreiche Entwicklung auf dem indischen Marktvorantreiben: Bereits jetzt übertreffen unsere Auslieferungen in Indien dasErgebnis des Vorjahres. Daran wollen wir anknüpfen und auf diesem wichtigen