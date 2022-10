CREDIT SUISSE stuft BAYER AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Bayer vor den am 8. November erwarteten Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Sie gehe von einem Umsatzwachstum des Agarchemie- und Pharmakonzerns im dritten Quartal von 5,5 Prozent aus, schrieb Analystin Jo Walton in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Wechselkursveränderungen dürften zudem zusätzlichen Rückenwind geliefert haben. Angesichts der Wechselkurse hob sie ihre Schätzungen für das Ergebnis je Aktie von 2022 bis 2026 um im Schnitt 1,5 Prozent an./ck/laVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2022 / 11:44 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2022 / 11:46 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bayer Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 53,26EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Jo Walton

Analysiertes Unternehmen: BAYER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 66

Kursziel alt: 66

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m