(neu: Aussage von FMC-Finanzchefin Helen Giza aus Telefonkonferenz mit Analysten, Aktienkurs aktualisiert)

BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Der neue Fresenius -Chef Michael Sen will nach der zweiten Gewinnwarnung des Dax -Konzerns binnen weniger Monate durchgreifen. Alle Aktivitäten kämen auf den Prüfstand, kündigte der Manager am Montag an. "Wir bewerten alle Geschäfte, von oben nach unten und in hoher Geschwindigkeit." Das werde in mehr Entschlossenheit resultieren. Währenddessen müssten die Kosten sinken, um mit einem harten Umfeld zurechtzukommen. Man schaue auf das gesamte Portfolio und prüfe die "Möglichkeiten und Herausforderungen" in allen Märkten. Im dritten Quartal steigerte das Unternehmen aus Bad Homburg zwar den Umsatz, der Gewinn fiel aber deutlich.

Der Gesundheits- und Klinikkonzern müsse sich auf die Angelegenheiten konzentrieren, die in "unserer eigenen Kontrolle liegen, auch genannt Selbsthilfe", sagte Sen, der Fresenius seit Anfang Oktober lenkt. Die Produktivität müsse steigen und das Unternehmen entschlossener bei den Kosten werden. Konkrete Maßnahmen nannte er Manager nicht. Schlüssel sei der Fokus auf Rentabilität.

Wegen schwieriger Geschäfte in Nordamerika hatten der Dialysekonzern Fresenius Medical Care (FMC ) und die Mutter Fresenius am Sonntagabend die Geschäftsziele für dieses Jahr gesenkt. FMC machen ein Mangel an Pflegekräften in den USA, Lieferkettenprobleme sowie steigende Löhne und Materialkosten zu schaffen. Auch alle anderen Bereiche, besonders der Dienstleister Vamed, seien vom schwierigen wirtschaftlichen Umfeld geprägt, hieß es. Bereits Ende Juli hatten FMC und in der Folge Fresenius die ursprünglichen Ziele korrigiert.

Die Fresenius-Aktie ging über 5 Prozent höher bei 23,37 Euro aus dem Handel. Die FMC-Papiere konnten schlussendlich sogar um über 6 Prozent zulegen. Analyst Graham Doyle von der schweizerischen Großbank UBS kommentierte: Zwar dürften Investoren kaum erfreut sein angesichts des aktualisierten Jahresausblicks, doch der aktuelle Kurs der Aktie des Medizinkonzerns und Krankenhausbetreibers reflektiere bereits geringe Erwartungen. Zudem dürfte die Geschäftsentwicklung besser ankommen, sofern die Zahlen der Dialysetochter FMC herausgerechnet würden.