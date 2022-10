Das Internet-of-Things (IoT) kann zwar nicht verhindern, dass teure E-Bikes gestohlen werden, aber es kann die Bikes in Echtzeit verfolgen und so Diebe abschrecken. Das in San Diego ansässige Unternehmen, , ein führender Anbieter von InformatiDirect Communication Solutions, Inc. (OTCQX: DCSX; CSE: DCSI; FRA: 7QU)onstechnologielösungen für den Internet-of-Things (IoT)-Markt, hat soeben die Markteinführung von MiEbike bekannt gegeben. Es handelt sich um die neueste Cloud-basierten IoT-Lösung zum Tracking von E-Bikes. MiEbike ist eine mobile App, die vollständig in die cloud-basierte Plattform MiFleet von DCS integriert ist. Sie wurde entwickelt, um E-Bikes in Echtzeit zu verfolgen und im Falle eines Diebstahls wertvolle Standortdaten zu liefern, die bei der schnellen Wiederbeschaffung des gestohlenen E-Bikes helfen.

DCS setzt auf das schnelle Wachstum des weltweiten E-Bike-Marktes. Experten erwarten, dass das Umsatzvolumen von 40 Mrd. USD im Jahr 2022 auf 92 Mrd. USD im Jahr 2029 mit einer CAGR von 12,6 % wachsen wird. Die durchschnittlichen Kosten für ein E-Bike in den USA belaufen sich auf 1.800 Dollar, wobei der Austausch des Lithium-Ionen-Akkus zwischen 500 und 600 Dollar kostet. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein E-Bike in den USA gestohlen wird, liegt Erhebungen zufolge bei 3,8 % pro Jahr. Alle 30 Sekunden wird in den USA ein Fahrrad gestohlen, das sind durchschnittlich 2 Millionen Fahrräder pro Jahr, was einen finanziellen Schaden von 350 Millionen Dollar pro Jahr bedeutet. Aufgrund des hohen Werts von E-Bikes ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie gestohlen werden, dreimal so hoch wie bei einem normalen Fahrrad.