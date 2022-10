BARCLAYS stuft INTEL CORP auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Intel nach Zahlen von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft und das Kursziel auf 30 US-Dollar belassen. Ein Boden sei in Sichtweite, da sich die PC-Branche der Talsohle nähere, schrieb Analyst Blayne Curtis in einer am Montag vorliegenden Studie. Kostensenkungen sowie Investitionskürzungen seien zudem ein wichtiger Schritt nach zwei Jahren, die von einem unrealistischen Optimismus geprägt gewesen seien./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2022 / 10:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2022 / 10:49 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intel Aktie handelt aktuell mit einem Minus von -2,01 % und einem Kurs von 28,49USD an der Börse Nasdaq.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Blayne Curtis

Analysiertes Unternehmen: INTEL CORP

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m