In dem Bericht an den 20. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) wird betont, dass das Land weiterhin der Entwicklung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums Priorität einräumen, die Errungenschaften bei der Armutsbekämpfung konsolidieren und ausbauen und die Grundlagen für die Ernährungssicherheit an allen Fronten stärken wird.

Bei seiner ersten Inspektion nach dem Abschluss des 20. KPCh-Nationalkongresses betonte der chinesische Präsident Xi Jinping, dass die Wiederbelebung des ländlichen Raums überall vorangetrieben und unermüdlich auf eine Modernisierung der Landwirtschaft und des ländlichen Raums hingearbeitet werden müsse.

Anlässlich seines Besuchs in Yan'an in der Provinz Shaanxi im Nordwesten Chinas und in der Stadt Anyang in der Provinz Henan von Mittwoch bis Freitag betonte er, dass es wichtig sei, der Entwicklung der Landwirtschaft und der ländlichen Gebiete Vorrang einzuräumen und die Erfolge Chinas bei der Armutsbekämpfung zu konsolidieren und auszubauen.

Förderung der ländlichen Vitalisierung

Xi kam am Mittwochnachmittag mit dem Zug an und fuhr direkt in das Dorf Nangou in Yan'an.

In einer Obstplantage unterhielt sich Xi mit den Dorfbewohnern und erkundigte sich eingehend danach, wie sie die Apfelbäume anbauten und das Obst ernteten, welche Apfelsorten sie anpflanzten, zu welchen Preisen ihre Äpfel verkauft wurden und wie hoch ihr Einkommen war. Er erkundigte sich auch danach, wie das Dorf den Apfelanbau und andere Industrien entwickelt hat.

Xi sagte, dass er sieben Jahre im nördlichen Shaanxi gelebt habe. Während dieser Zeit sah er, wie die Dorfbewohner unter schweren Bedingungen lebten, und er immer wieder darüber nachdachte, wie er ihr Leben verbessern könnte.

„Jetzt haben die Dorfbewohner Arbeitsplätze und ein stabiles Einkommen, während die Kinder eine gute Ausbildung haben und die älteren Menschen krankenversichert sind", sagte Xi. „Das Leben wird besser und besser."

Wie Xi erwähnte, „spiegeln die Veränderungen im nördlichen Shaanxi die Veränderungen in China wider. In den letzten Jahren wurden in vielen Bereichen solide Fortschritte erzielt, wie bei der Stärkung der ländlichen Industrie, bei der Förderung der Anwendung landwirtschaftlicher Technologien, beim Ausbau wunderschöner Landschaften sowie bei der Belebung des ländlichen Raums.