Eröffnungsplädoyers in Prozess gegen Trump-Unternehmen gestartet

NEW YORK (dpa-AFX) - In New York hat ein Prozess gegen die lange Zeit von Ex-US-Präsident Donald Trump geführte gleichnamige Unternehmensgruppe wegen Steuerbetrugs inhaltlich begonnen. Nach der Auswahl der zwölf Geschworenen starteten am Montag die Eröffnungsplädoyers, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Die Bezirksstaatsanwaltschaft von Manhattan hatte vergangenes Jahr Anklage gegen die Trump Organization und deren langjährigen Finanzchef Allen Weisselberg unter anderem wegen Steuerbetrugs erhoben - dieser soll auch aussagen. Trump selbst ist nicht angeklagt und wird Berichten zufolge voraussichtlich auch nicht als Zeuge geladen.

