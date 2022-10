DAX mit Kursfeuerwerk im "Crash-Monat" Oktober

Um 10,7 Prozent sind die Preise in der Eurozone im Oktober gegenüber dem Vorjahr gestiegen und damit noch stärker als die erwarteten 10,3 Prozent. Die Kerninflation beschleunigte sich auf fünf Prozent, ebenfalls ein Rekordwert. Aber wie schon gegen die Enttäuschungen aus dem US-Technologiesektor scheint der Deutsche Aktienindex weiterhin geradezu immun gegen schlechte Nachrichten.



Getreu dem Motto, die Börse schaut nicht zurück, sondern nach vorn, sind derzeit nicht die Wasserstandsmeldungen aus Wirtschaft und Statistik relevant. Stattdessen treibt die Hoffnung auf ein in naher Zukunft langsameres Tempo in den Zinserhöhungszyklen der Notenbanken die Kurse am Aktienmarkt. Aber der DAX will auch die fast zehn Prozent Monatsperformance im Oktober mindestens mal bis in den Halloween-Abend mitnehmen. Damit feierte der Markt in den vergangenen vier Wochen sein ganz eigenes Oktoberfest und steht kurz davor, die Bodenbildung erfolgreich abzuschließen und eventuell auch den seit Jahresbeginn laufenden Abwärtstrend zu verlassen.



Die Widerstandsfähigkeit hat sich der DAX auch von den Investoren aus Übersee abgeschaut. Der Dow Jones ist ebenfalls auf dem besten Weg, den stärksten Oktober seiner Geschichte und die beste Monatsperformance seit Januar 1976 einzufahren. Auch hier wird der Optimismus von der Erwartung getragen, dass die Federal Reserve vielleicht schon an diesem Mittwoch eine Lockerung ihrer aggressiven Geldpolitik verkünden wird.



Zwar wird sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit übermorgen das vierte Mal in Folge die Leitzinsen um 75 Basispunkte erhöhen. Deshalb werden die Anleger auch eher die Äußerungen des Vorsitzenden Powell genau unter die Lupe nehmen, um aus ihnen den antizipierten „Schwenk" der Fed herauslesen zu können. Das würde dann den Anfang vom Ende der deutlich strengeren Finanzierungsbedingungen bedeuten. Andererseits bleibt die Skepsis in diesen Punkt sehr hoch, gerade wegen der weiter steigenden Inflationszahlen. Somit dürfte es auch in dieser Woche an den Börsen alles andere als langweilig werden.