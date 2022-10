Als traditionelles TCM-Zentrum in China verfügt die Stadt Zhangshu über 33.333,33 Hektar Anpflanzungsfläche für TCM-Materialien und beherbergt 406 Medizinunternehmen. Der lokale Industriestandort für Medizintechnik gehört zu den 100 wettbewerbsfähigsten Industrieclustern auf Kreisebene in China.

In den letzten Jahren hat die Stadt Zhangshu der Entwicklung der TCM-Industrie Priorität eingeräumt und ein Entwicklungsmuster für die Medizinindustrie kultiviert, das Produktion, Verarbeitung, Verkauf und auch wissenschaftliche Forschung umfasst.

Indem Wissenschaftler, Experten und Vertreter renommierter Arzneimittelhersteller zur Teilnahme an einer Reihe von Symposien im Rahmen der Messe eingeladen wurden, wurde die Forschung zu TCM-Technologien, die Offenlegung von Informationen und die Untersuchung von Standards vorangetrieben, um die bestehenden Schwierigkeiten zu lösen und neue Entwicklungsrichtungen für die TCM-Industrie auszuloten.

Dank der Einführung neuer Medienplattformen und moderner IT-Technologien wie Virtual Reality/Artificial Reality und Big Data ermöglicht es die erste Cloud-Messe professionellen Einkäufern in diesem Jahr, Geschäfte online zu tätigen.

Mit über 9.000 Medizinherstellern und über 30.000 Arzneimitteln erzielte die Messe am 28. Oktober einen Umsatz von mehr als 13 Milliarden Yuan.

PEKING, 31. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Die 53. chinesische Handelsmesse für traditionelle chinesische Medizin (TCM), eine wichtige Plattform zur Förderung der Kommunikation im medizinischen Bereich in China, hat am Eröffnungstag am Freitag gezeigt, wie stark die Online-Offline-Integration den Handel gefördert hat.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer