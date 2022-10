JPMORGAN stuft UNICREDIT SPA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Unicredit nach einem Treffen mit Finanzvorstand Stefano Porro auf "Overweight" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Analystin Delphine Lee bezeichnete die Aussagen des Managers als "relativ konstruktiv" und hob ihre Schätzung für den diesjährigen Gewinn je Aktie leicht an. Im Aktienkurs sei eine Rezession bereits eingepreist, das Chance/Risiko-Profil sei daher sehr attraktiv, schrieb die Expertin in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2022 / 15:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2022 / 15:12 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UniCredit Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +1,73 % und einem Kurs von 12,57EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Delphine Lee

Analysiertes Unternehmen: UNICREDIT SPA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 15

Kursziel alt: 15

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m