Yili verzeichnete im ersten bis dritten Quartal des Geschäftsjahres 2022 einen Gesamtumsatz von 93,9 Milliarden RMB und eine Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorjahr für 29 Jahre in Folge

Hohhot, China (ots/PRNewswire) - HOHHOT, China, 31. Oktober 2022 /PRNewswire/ -

Wie aus den am 27. Oktober 2022 veröffentlichten Finanzergebnissen hervorgeht,

verzeichnete die Yili Group in den ersten drei Quartalen des GJ2022 einen

Gesamtumsatz von 93,861 Milliarden RMB (12,94 Milliarden USD) und einen den

Eigentümern zuzurechnenden Nettogewinn von 8,061 Milliarden RMB (1,11 Milliarden

USD), womit der Umsatz im Jahresvergleich 29 Jahre in Folge gestiegen ist.



Wie Analysten betonten, beweist die Tatsache, dass Yili trotz der Pandemie ein

solides Wachstum aufrechterhalten kann, die starke Widerstandsfähigkeit des

Molkereikonzerns. Sowohl Yili als auch die Branche erwarten ein schnelles

Wachstum, sobald sich das makroökonomische Umfeld erholt.