Ein MACH-fokussiertes Paar Apply Digital erwirbt E2X.COM, um digitale Lösungen und Handelsdienstleistungen für moderne Unternehmen zu fördern

Vancouver, Bc, und London (ots/PRNewswire) - Apply Digital, ein globales

Innovations-, Produkt- und Erlebnisanbieter, gab heute die Übernahme von E2X.COM

Ltd. (



E2X.COM+Ltd.) , einer in

London ansässigen Agentur für Handelsstrategie und -entwicklung, bekannt.



"Im Zuge der anhaltenden Steigerung des Werts, den wir unseren Kunden bieten,

spielten solide Kompetenzen im Handelsbereich unserer Ansicht nach eine

entscheidende Rolle. Wir haben uns einen modernen Partner mit einer kompatiblen

Kultur gewünscht - E2X.COM war die perfekte Wahl", so Gautam Lohia, Mitbegründer

und Chief Executive Officer von Apply Digital. "Vom ersten Tag an haben wir

unser kollektives Potenzial realisiert. Unser Schwerpunkt lag dabei auf

modularen Produkten und digitalen Erlebnissen und dem fundierten Fachwissen von

E2X.COM in Sachen Handel. Gemeinsam freuen wir uns, überzeugende digitale

Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln."