PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Montag einen außergewöhnlich starken Oktober mit leichten Kursgewinnen abgeschlossen. Der Eurozonen-Leitindex verzeichnete ein Plus von 0,13 Prozent auf 3617,44 Punkte. Der Monatsgewinn beläuft sich auf neun Prozent. Eine Rekord-Inflation in der Eurozone brachte die Märkte zum Wochenauftakt nicht aus dem Tritt. Nun aber dürfte die Luft allmählich dünner werden, warnen Marktexperten.

Der französische Cac 40 gab am Montag um 0,10 Prozent auf 6266,77 Punkte nach. Der britische FTSE 100 gewann 0,66 Prozent auf 7094,53 Zähler.

Spitzenwert im Leitindex der Eurozone waren die Papiere der Beteiligungsgesellschaft Prosus mit plus 6,6 Prozent. Jüngst waren sie kräftig unter Druck geraten war und erholten sich nun wieder.

In Zürich gelang den Aktien von Credit Suisse nach ihrem Einbruch in der Vorwoche ebenfalls ein Erholungsversuch, sie legten an der Spitze des SMI um 5,2 Prozent zu. Am Montag nannte die Bank erste Bedingungen für ihre angekündigte Kapitalerhöhung im Umfang von vier Milliarden Franken.

In London gewannen Easyjet gut sechs Prozent und IAG rund fünfeinhalb Prozent. Marktteilnehmer verwiesen auf einen Bericht vom Wochenende, wonach die Muttergesellschaft von British Airways ein Auge auf den Billigflieger geworfen haben könnte. Die Übernahmefantasie trieb den gesamten Tourismus-Sektor am Montag an, der mit plus 1,3 Prozent der stärkste in der Stoxx-600-Übersicht war./ajx/he