BAADER BANK stuft Shop Apotheke Europe NV auf 'Buy'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Shop Apotheke anlässlich der endgültigen Quartalszahlen von 110 auf 55 Euro halbiert, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Er habe sein Kursziel für die Aktien vor allem wegen der deutlich gesunken Branchenbewertung reduziert, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Unsicherheiten mit Blick auf die Einführung des E-Rezeptes seien immer noch hoch. Unter anderem aber wegen der überzeugenden Resultate bleibe es bei seiner positiven Einschätzung der Papiere der Online-Apotheke./la/heVeröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2022 / 17:29 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shop Apotheke Europe Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,29 % und einem Kurs von 42,19EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Volker Bosse

Analysiertes Unternehmen: Shop Apotheke Europe NV

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 55

Kursziel alt: 110

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m