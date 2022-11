In den letzten 2 Monaten hat es Consolidated Uranium (CUR) am australischen Uranmarkt ganz schön krachen lassen. Bereits Anfang September wurden mit Unterzeichnung des endgültigen Aktienkaufvertrag mit GlobalOreInvestments Pty Limited drei weitere Uran-, Vanadium- und Seltene Erden-Projekte in Queensland, Australien erworben.

Quelle: Consolidated Uranium

Dies stellt eine erhebliche Erweiterung von CURs Fußabdruck in Queensland dar, da sich alle drei Projekte in der Nähe von CURs bestehendem Portfolio an eigenen und optionierten Anlagen befinden. Die neu erworbenen Projekte bieten bekannte Uranvorkommen und ungetestete Explorationsmöglichkeiten. Damit wird eine kritische Masse von sieben Projekten in Queensland in zwei wichtigen Uranbezirken geschaffen, die alle in unmittelbarer Nähe zueinander liegen.

Flaggschiffprojekt in Queensland nun unter Dach und Fach

Vier Wochen später, Anfang Oktober 2022, schließt Consolidated Uranium den Erwerb des Uranprojekts Ben Lomond in Queensland in Australien ab.

Quelle: Consolidated Uranium

Bereits im Mai 2020 wurde die Optionsvereinbarung mit Mega Uranium eingegangen und nun final mit dem Erwerb zum Abschluss gebracht. Ben Lomond stellt den Eckpfeiler für das Unternehmen in Queensland dar, wo man nun mehrere Projekte in zwei wichtigen Urangebieten habt. Das Management glaubt, dass die kürzlich in Australien eingeführte Gesetzgebung zur Aufhebung des Verbots der Kernenergie ein wichtiger Schritt sein könnte, um Unterstützung für weitere Uranabbaubetriebe im Land zu schaffen, von denen CUR profitieren würde.

Risikostreuung durch erstes Projekt in Südaustralien (Yarranna-Projekt)

Da alle guten Dinge drei sind, erwarb Consolidated Uranium innerhalb von nur 8 Wochen ein weiteres Projekt in Australien. Dieses mal jedoch nicht in Queensland, sondern im Süden des Landes.

Quelle: Consolidated Uranium

Es handelt sich dabei um den ersten Vorstoß von CUR in Südaustralien, einer uranabbaufreundlichen Jurisdiktion mit einer in Betrieb befindlichen Uranmine und mehreren kurzfristigen Produktions- und fortgeschrittenen Entwicklungsprojekten, darunter die Four Mile Mine von Quasar Resources, das Honeymoon-Projekt von Boss Energy und das Samphire-Projekt von Alligator Energy.

Das Projekt wurde in der Vergangenheit bereits intensiv beprobt. Historische Bohrungen durchschnitten eine hochgradige, oberflächennahe Mineralisierung, einschließlich:

1 Meter mit einem Gehalt von 0,355% U3 O8 aus 66 Metern

4 Meter mit einem Gehalt von 0,086% U3 O8 aus 67 Metern

Quelle: Consolidated Uranium

Sehr interessant ist, dass die Mineralisierung potenziell für eine In-Situ-Gewinnung geeignet ist und dass das Explorationspotenzial nach wie vor hoch ist, da weit verteilte historische Bohrungen einen begrenzten Bereich des günstigen Paläokanal-Zielgebiets testen.

Fazit:

Die letzte Akquisition des Yarranna-Projekts in Südaustralien ist eine natürliche Erweiterung der Australien-Strategie von Consolidated Uranium. Das Land bleibt ein wichtiger Schwerpunkt für CUR, da es bedeutende Uranressourcen, in Betrieb befindliche Uranminen und ein attraktives Bergbaurecht auf Bundes- und Landesebene beherbergt.

Bisher hat sich CUR auf den Erwerb historischer Ressourcen und Explorationsprojekte in Queensland konzentriert, wo man mit den kürzlich hinzugekommenen Projekten West Newcastle Range, Teddy Mountain und Ardmore East eine kritische Masse von sieben Projekten in diesem Staat erreicht hat.

Südaustralien ist ein wünschenswerter Standort für Uranexplorationen mit einer bestehenden Uranmine und mehreren fortgeschrittenen Entwicklungsprojekten. Das Management ist davon überzeugt, dass die Projekte das Potenzial für weitere Entdeckungen haben, basierend auf früheren Bohrungen, die in weiten Abständen auf hohe Gehalte gestoßen sind, und dem Potenzial für eine In-Situ-Gewinnung, was ein weiteres attraktives Merkmal ist.

Hauptziel von Consolidated Uranium bleibt aber weiterhin seine bisher produzierenden Uranminen in den USA in Richtung einer möglichen Produktionsentscheidung voranzubringen.

Mein Team und/oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX

Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ►: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ►: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG?sub_confirmation=1