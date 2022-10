Die US-Notenbank steht unter zunehmenden politischen Druck, die Zinsanhebungen zu verlangsamen bzw. zu stoppen - oder ist das nur eine "Verschwörungstheorie", wie mir in einem Video von "Formationstrader" vorgeworfen wird? Die plötzliche Wende von Fed-Chef Powell und Fed-Vize Brainard in Sachen Inflation als oberste Prioritä begann - natürlich zufällig - an dem Tag, als US-Präsident Biden Powell für eine zweite Amtszeit und Brainard als Fed-Vize nominierte (November 2021). Diese monetäre Wende haben die Aktienmärkte lange nicht wahrhaben wollen (daher Anfang 2022 das Allzeithoch - erst dann ging es konstant bergab). Nun fällt es vielen schwer sich vorzustellen, dass die Fed schon bald die Zinsanhebungen stoppen könnte - erste Annzeichen, ob sie das tun wird oder nicht, bekommen wir am Mittwoch..

Hinweise aus Video:

1. Warum die Inflationsausgleichsprämie für Ungerechtigkeit sorgt

2. Immobilienmarkt China: Baufirmen-Aktien crashen auf Allzeittief

Das Video ""Verschwörungstheorie": Warum die Fed umkippen wird!" sehen Sie hier..