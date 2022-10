Now & Beyond TV Forum - nebeneinander wachsen, ohne einander zu schaden, parallel laufen, ohne einander zu stören

Peking (ots/PRNewswire) - Der 20. Nationalkongress der Kommunistischen Partei

Chinas hat für die nächsten fünf Jahre und darüber hinaus einen Entwurf für

China erstellt. Welche Bedeutung hat dies für die Welt? Was kann die Welt von

China in den kommenden Jahren erwarten? Und was wird die chinesische

Modernisierung der globalen Gemeinschaft bringen? Die CGTN organisierte eine

spezielle Podiumsdiskussion mit dem Titel "Now and Beyond", die vom

CGTN-Moderator Liu Xin geleitet wurde, um mit Entscheidungsträgern und globalen

Vordenkern über die Zukunft Chinas und der Welt zu diskutieren.



"Die wahre Botschaft Chinas war eine Botschaft des Multilateralismus", so

Professor Jeffrey Sachs, Direktor des Center for Sustainable Development an der

Columbia University, als er über die voreingenommene Berichterstattung der

US-Medien auf dem Nationalkongress kommentierte. "China wünscht sich sehr

explizit eine multilaterale Welt im Rahmen der UN-Charta. Es sucht keine

Dominanz, es sucht in keiner Weise nach Konflikten. Und die Botschaft ist

absolut eindeutig ... Was wir brauchen, ist Dialog, wir brauchen ein besseres

Verständnis", betont Professor Sachs.