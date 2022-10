Zu den genauen Zahlen halten sich die Unternehmen wie gewohnt bedeckt, fest steht jedoch, Produktionseinbußen wird es ohne Frage geben. Ob sich dies im weiteren Verlauf negativ auf das Weihnachtsgeschäft auswirkt, wird sich erst noch zeigen müssen. Aber schon im Laufe dieses Jahres hat Apple seine Zulieferer darüber informiert, weniger Einheiten herstellen zu wollen und damit einen Teil seiner Aufträge storniert. Ein Blick auf den Kursverlauf zeigt zwar nicht unbedingt crashartige Verlaufsmuster, allerdings bleibt das Aufwärtspotenzial begrenzt, auch tun sich Käufer sichtlich schwer, die Aktie entsprechend voranzutreiben.

Weihnachtsgeschäft im Fokus

Aktuell hat die Apple-Aktie mit dem 200-Tage-Durchschnitt bei 153,12 US-Dollar zu kämpfen, ein nahtloser Anschluss an die Kursgewinne aus der Vorwoche misslang bislang. Aber erst weitere Gewinne dürften die seit Mitte Oktober laufende Erholungsbewegung weiter vorantreiben, Zugewinne an 163,43 und darüber den übergeordneten Abwärtstrend bestehend seit dem Jahreswechsel um 167,55 US-Dollar wären dann möglich. Entsprechend würde sich ein derartiges Szenario für einen spekulativen Long-Ansatz anbieten. Verkaufssignale dürften allerdings erst unterhalb der aktuellen Jahrestiefs von 134,37 US-Dollar anstehen, in diesem Szenario müssten sich Investoren auf Verluste auf 118,86 US-Dollar einstellen.