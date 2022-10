26. Hauptversammlung des ARCD Präsident Gerhard Aldebert im Amt bestätigt (FOTO)

Bad Windsheim (ots) -



- Erstmals eine Frau in das ARCD-Präsidium gewählt

- Wichtige Weichen für die Zukunft gestellt

- Ziele des Vereins in Richtung Nachhaltigkeit ausgerichtet



"Mobilität, Nachhaltigkeit, Lebensfreude - Wie geht das zusammen?", unter diesem

Motto stand die 26. Hauptversammlung des ARCD Auto- und Reiseclub Deutschland e.

V. am 28. und 29. Oktober am Sitz der Clubzentrale in Bad Windsheim. 90

Delegierte aus acht Landesverbänden stimmten über das neue Präsidium des ARCD

für die kommende Wahlperiode bis 2026 ab. Außerdem wurden wichtige Grundlagen

für die Arbeit sowie die Leistungsfähigkeit des Clubs in den nächsten Jahren

gelegt.