Diese Bewertungs-Kracher lassen staunen! Porsche AG, Barsele Minerals, BASF

Wer günstig einsteigt, sichert sich schon fast den halben Gewinn, so das Credo vieler erfolgreicher Anleger an der Börse. Doch nicht immer lohnt es sich, günstig einzusteigen. Während einer Rally kann es sich etwa anbieten, prozyklisch auf die Pferde zu setzen, die bereits in Führung liegen. Und heute? Der Markt ist herausfordernd. Die Bärenmarkt-Rally scheint ausgereizt. Wir erklären an drei Beispielen, welche Rolle die Bewertung aktuell spielt.Lesen sie den Artikel hier weiter