LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Eon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Analyst Peter Crampton rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie damit, dass die am 9. November erwarteten Quartalszahlen zu einem wichtigen positiven Kurstreiber für die Aktien des Energiekonzerns werden. Insofern spricht er von einer Kaufgelegenheit in der Vermutung, dass es das zweite Quartal in Folge mit übertroffenen Erwartungen wird./tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2022 / 21:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2022 / 05:10 / GMT

Die E.ON Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,78 % und einem Kurs von 8,549EUR an der Börse Lang & Schwarz.



Rating: Overweight

Analyst: Barclays Capital

Kursziel: 12,50 Euro