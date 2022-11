GOLDMAN SACHS stuft UNICREDIT SPA auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unicredit nach Quartalszahlen von 16,25 auf 19,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse der italienischen Großbank seien deutlich besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2022 bis 2024 und sieht für die Aktie ein Kurspotenzial von nahezu 60 Prozent./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2022 / 20:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die UniCredit Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 12,63EUR an der Börse Lang & Schwarz.