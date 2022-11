BERNSTEIN RESEARCH stuft Hellofresh auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Hellofresh von 19 auf 18 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Es sei weithin erwartet worden, dass das dritte Quartal für den Kochboxenlieferanten ein schlechtes wird, schrieb Analyst William Woods in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein schlechtes Zeichen sei, dass der nächste Kapitalmarkttag erst später als üblich im neuen Jahr stattfinden soll. Vermutlich wolle das Management erst klarere Sicht haben, um eine Prognose für 2023 zu formulieren und spätere Zielsenkungen wie in diesem Jahr zu vermeiden. Dies sei kein Ausdruck von Zuversicht./tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2022 / 19:52 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2022 / 04:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,74 % und einem Kurs von 20,42EUR an der Börse Tradegate.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: William Woods

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 18

Kursziel alt: 19

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m