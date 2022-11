Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Verfasste Artikel können vor der Veröffentlichung Innocan Pharma vorgelegt worden sein, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien? Oder zu Innocan Pharma? Dann lassen Sie sich in unseren Verteiler eintragen mit dem Stichwort: „Nebenwerte“ bzw. „Innocan Pharma“. Einfach per Email an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

Sie haben weitere Fragen an Innocan? Schicken Sie uns Ihre Fragen an Eva Reuter e.reuter@dr-reuter.eu

In einem spannenden Q&A beantwortet Iris Bincovich – CEO von Innocan Pharma Fragen zum Unternehmen. So geht Frau Bincovich auf die Positionierung in der aktuellen Marktsituation, auf die finanzielle Situation, auf die Patente und Kooperationen ein.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer