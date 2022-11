First Tin Plc erhält ESG-Rating von Digbee

1. November 2022 - First Tin Plc ("First Tin" oder "das Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/first-tin-ltd/), ein Zinnerschließungsunternehmen mit fortgeschrittenen Projekten mit geringem Investitionsaufwand in Deutschland und Australien, das sich darauf konzentriert, das hochgradige Untertageprojekt Tellerhäuser in Deutschland und das Tagebauprojekt Taronga in Australien bis zur Durchführung der beiden endgültigen Machbarkeitsstudien voranzutreiben, gab den Erhalt des ersten Umwelt-, Sozial- und Governance-Ratings (ESG) des Unternehmens durch Digbee ESG ("Digbee") bekannt. Digbee ist eine führende unabhängige Bewertungsplattform für die ESG-Offenlegung in der Bergbaubranche. Basierend auf den ESG-Leistungen in den ersten sechs Monaten der Geschäftstätigkeit des Unternehmens seit der Notierung an der Londoner Börse im April 2022, erhielt First Tin ein Gesamtrating von BB.