GR Silver Mining liefert wieder Top-Bohrergebnisse!

GR Silver Mining (0,12 CAD, 0,08 Euro; CA36258E1025) bleibt operativ auf dem aufsteigenden Ast. Das kanadische Explorationsunternehmen meldete neueste Bohrergebnisse von seinem Flaggschiffprojekt Plomosas in Mexiko. Dabei traf man auf eine sehr hochgradige MIneralisierung in diesem sogenannten Infill-Programm. Dabei wurden hauptsächlich Bohrlöcher angegangen, die historisch belegt waren, deren Daten aber heute nicht mehr für eine Ressourcenschätzung im Sinne des kanadischen Standards NI 43-101 genutzt werden dürfen.

GR Silver Mining hat erneut Top-Bohrergebnisse von seinem Silberprojekt Plomosas in Mexiko geliefert. Zum Teil fanden sich mehr als 3 Kilo Silber in den Bohrkernen. Das sind gute Aussichten für die nächste Ressourcenstudie.

Zu den HIghlights der neuen Bohrlöcher zählen:

➢ Bohrloch PLI22-38 lieferte über 24,9 Meter 471 g/t Silberäquivalent. Ein Teilabschnitt von sechs Metern kam gar auf 1.052 g/t Silberäquivalent.

➢ Bohrloch PLI22-23 wies 518, g/t Silberäquivalent über stattliche 44,5 Meter auf. Ein Abschnitt von 6,5 Metern kam dabei auf 2,1 Kilo Silberäquivalent und ein weiterer über 2,4 Meter auf 3,4 Kilo Silberäquivalent – davon rund 2,7 Kilo Silber. Alle weiteren Ergebnisse finden Sie an dieser Stelle.

Ressourcenschätzung in Arbeit

Diese Ergebnisse werden in die in Arbeit befindliche Ressourcenschätzung des Unternehmens fließen. GR Silver Mining besitzt bereits zwei Ressourcen auf dem Projekt, beide sollen auch aktualisiert werden und zusammengefasst werden. Auf der historischen Mine Plomosas gibt es eine gute Infrastruktur mit 7,4 Kilometern an Stollen im Untergrund sowie zahlreichen oberirdischen Einrichtungen. GR Silver Mining geht neben den bekannten Mineralisierungszonen derzeit auch darüber hinaus neu entdeckte Bereiche mit seinem Bohrprogramm an. In den kommenden Monaten dürfte es laufend Ergebnisse daraus geben. Die Analysten von Echelon hatten sich erst im September mit der Aktie von GR Silver Mining beschäftigt und auf 12-Monats-Sicht en Kursziel von 0,50 CAD ausgegeben.

AKTIENINFO – GR Silver Mining

Börsenkürzel (TSX-V) | ISIN: GRSL | CA36258E1025

Aktienkurs: 0,13 CAD | 0,09 Euro

Börsenwert: ca. 37 Mio. CAD

Aktien (voll verwässert): 288.810.858

Warrants: 47.596.895 (gew. Durchschnittspreis: 0,39 CAD)

Optionen: 9,734,157 (gew. Durchschnittspreis: 0,42 CAD)