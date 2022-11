Wirtschaft Nahrungsergänzungsmittel immer beliebter

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Nahrungsergänzungsmittel werden in Deutschland immer beliebter. 2021 wurden rund 202.000 Tonnen dieser Mittel produziert und damit 12,1 Prozent mehr als im Jahr zuvor, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit.



Der Wert der produzierten Ware stieg im selben Zeitraum um 13,1 Prozent, von knapp 1,1 Milliarden Euro im Jahr 2020 auf gut 1,2 Milliarden Euro. Unter Nahrungsergänzungsmittel fallen unterschiedliche Produkte wie Calcium- oder Magnesium-Brausetabletten, Johanniskrautdragees, eiweißhaltige Trinknahrung und Kieselerde oder Zink-Hefe-Kapseln. Seit 2019 werden sie in der Produktionsstatistik gesondert erfasst.