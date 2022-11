Hohe Gewinne der DAX-Unternehmen in diesem Jahr verringern nach dem 19-prozentigen Kursverfall seit Jahresbeginn den Verkaufsdruck bei den Marktakteuren. Der DAX ist um ein Drittel niedriger bewertet als im Durchschnitt seines 34-jährigen Bestehens. Das KGV für den DAX ist in diesem Jahr von 18 auf 10 gefallen und notiert damit auf einem Level, welches in den Jahren 2003 und 2009 am Ende eines Bärenmarkts zu beobachten war. Aber es sind auch Faktoren zu nennen, welche die aktuelle Bewertung rechtfertigen. Die erwartete Rezession als Ergebnis der Zinspolitik gegen die ausufernde Inflation. Hohe Energiepreise als Folge des hybriden Krieges an der Seite der Ukraine gegen den russischen Aggressor. Die sich am Horizont ankündigende Auseinandersetzung mit China und die hohe Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft mit der aufstrebenden Weltmacht.

