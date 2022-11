Das im Juli unter Vermittlung der Vereinten Nationen (UN) und der Türkei zustande gekommene Abkommen für den Export von Getreide zwischen der Russischen Föderation und Ukraine wurde am Samstag seitens der Russen aufgekündigt. In einer ersten Reaktion schossen die Notierungen an den Spot-Märkten am Ende um 6,39 Prozent direkt in den Bereich des 200-Tage-Durchschnitts auf 882,20 US-Cents aufwärts. Damit deutet sich ein Ende der Entspannung an, sollten weitere Reibereien zwischen den beiden Ländern hinzukommen und den Preis entsprechend auf der Oberseite antreiben. Aktuell notiert der Weizenpreis noch auf dem Niveau aus Ende 2021, könnte angesichts der Entwicklungen jedoch weiter ansteigen.

Ungewisse Entwicklung

Sollte sich die Angst der Anleger in weiteren Kurssteigerungen manifestieren, könnte es rasch zurück an die Oktoberhochs um 947 US-Cents aufwärtsgehen. Aber erst darüber wird ein größerer Kurssprung in Richtung 1.040 US-Cents erwartet und könnte durchaus für ein Long-Investment herhalten. Allerdings ist die Lage sehr undurchsichtig, mit hoher Volatilität sollten auch erfahrene Investoren rechnen. Für eine deutliche Entspannung würde dagegen erst ein Bruch des mittelfristigen Aufwärtstrends um 770 US-Cents führen, in diesem Szenario wären Abschläge auf 700 und darunter 600 US-Cents zu erwarten. Die fundamental angespannte Lage lässt ein bärisches Szenario kurzfristig allerdings kaum zu.