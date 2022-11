DAX - Überm 10er-EMA weiter steigende Kurse erwartet

Der DAX hat noch Luft bis in den Bereich von 13.500/13.550 Punkte. Hier verläuft im Monatschart der 10er-EMA, der in den Vormonaten immer wieder als Anlaufmarke einer Erholung in der Extension diente. In diesem Bereich könnte der DAX die Erholung beenden und den übergeordneten Abwärtstrend wieder aufnehmen. Solange der DAX aber kurzfristig über dem 10er-EMA im Tageschart notiert, ist direkt mit weiter steigenden Kursen zu rechnen.

