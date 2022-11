Kissigs Performance-Update: So liefen die Börsen und meine Wikifolios im Oktober '22

Entspannungstendenzen im Oktober . Nach dem schrecklichen September startete der Oktober auch mit satten Kursverlusten, doch die letzten Tage kommt es zu einem deutlichen Kurswechsel: die beginnende Earnings Season in den USA gibt dem Markt Auftrieb, auch wenn nicht jedes Unternehmensergebnis gut ankommt. Vor allem der Ausblick auch ein schauriges 4. Quartal lässt so manchen Aktienkurs heftig einbrechen und von den großen Tech-Werten kann nur Apple die Anleger mit soliden Zahlen überzeugen. Microsoft und Alphabet geben mehr als 5 % nach, während Meta Platforms und Amazon bis zu 20 % einbrechen. MAMMA hat also widersprüchliche Signale gesendet. Dabei kristallisieren sich einige Tendenzen heraus, die durchaus Anlass zu Hoffnung geben....