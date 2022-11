Bakkafrost Spekulation mit +20% nach 4 Wochen verkauft

Verkauf: Heibel-Ticker PLUS Update zu Bakkafrost vom 31. Oktober 2022 um 9:16

Verkaufen, +20% in 4 Wochen

Ich würde unsere Spekulation in Bakkafrost zu Kursen über 50 Euro auflösen. Der vorangegangene Kurssturz von 70 auf 40 Euro war übertrieben und die Gegenbewegung auf 50 Euro konnten wir mitnehmen.

Es handelte sich um eine Spekulation. Bakkafrost qualifiziert sich weder als Dividendenaktie (Dividende schwankt zu stark), noch als Wachstumsaktie (zu wenig Wachstum). Der europäische Lachsmarkt unterliegt politischen Einflüssen, aber auch saisonalen Schwankungen. Ich kenne den Markt nicht gut genug, um ein faires Kursniveau für Bakkafrost zu ermitteln. Daher freuen wir uns über die Gegenbewegung und nehmen den Gewinn mit. +20% in diesem Marktumfeld sollte uns erst einmal ausreichen

Kauf: Heibel-Ticker PLUS Update zu Bakkafrost vom 30. September um 9:55

Spekulation auf Gegenbewegung

Seit gestern ist bekannt, dass Norwegen über eine zusätzliche 40% Steuer auf Lachs und Forellen nachdenkt. Die großen norwegischen Fischfarmen schmieren ab. Ist das isländische Bakkafrost hier zu Unrecht mit in einen Strudel geraten und bietet somit eine Chance.

Der Betreiber von Lachsfarmen auf den Färöer Inseln und in Schottland hängt genauso an der Entwicklung des Lachsmarktes, wie die norwegische Konkurrenz. In Norwegen hat man nun eine Steuererhöhung ab 2023 vorgeschlagen. Mit den Einnahmen sollen die Küstengemeinden unterstützt werden, in denen die Lachszucht betrieben wird.

Zum Einen ist die Maßnahmen noch nicht verabschiedet. Zum Anderen gilt sie nur für Norwegen, wie Sie schon richtig bemerkt haben. Daher wäre Lachs, der von Bakkafrost auf den Färöer Inseln und in Schottland gezüchtet wird und nach Europa verkauft wird nicht betroffen. Der Kursrutsch ist also zunächst mal unbegründet.

Also: Gute Idee, dann lassen Sie uns mal auf eine Gegenbewegung spekulieren. Es wäre in meinen Augen allerdings nur eine Spekulation, da das Unternehmen sich weder als Dividendenaktie qualifiziert (Dividende schwankt stark), noch als Wachstumsaktie (zu wenig Wachstum).

Seit November letzten Jahres ist die Aktie von 80 auf nunmehr 40 Euro gefallen. Allein die Meldung über die Steuererhöhung in Norwegen hat den Kurs von 46 auf 40 Euro einbrechen lassen. Die Gegenbewegung hat bereits begonnen, der Kurs steht aktuell bei 42 EUR (Tradegate 9:38 Uhr). Für eine kurzfristige Spekulation sieht’s in meinen Augen gut aus. Das KGV von 18 und die Dividendenrendite von 2,5% halte ich für fair. Da ich den europäischen Lachsmarkt nicht so gut kenne, würde ich mir jedoch keine mittel- oder langfristige Prognose zutrauen.

Zum Markt generell: In meinen Augen sehen wir diese Woche mehrere Bärenmarktrallys Ich glaube nicht, dass sich auf dem aktuellen Niveau ein tragfähiger Boden bildet, nur weil die englische Notenbank einen Kurswechsel vorgenommen hat. Daher gehe ich davon aus, dass wir bereits sehr bald schon wieder auf die Verkaufsseite umschwenken und gegebenenfalls auch kleine Kurserholungen bereits zum Verkauf weiterer Positionen, und vielleicht auch dieser Spekulation, nutzen werden.