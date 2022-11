BERLIN (dpa-AFX) - Aus ihrem grauen Kapuzenpullover heraus beobachtet Asadeh die Menschen zwischen den Säulen des Brandenburger Tors in Berlin. In ihrer Hand hält sie eine Postkarte mit dem Bild des Freiheitsturms (Asadi) von Teheran, der iranischen Hauptstadt. Es ist ihre Erinnerung an ihr Heimatland. Ihr Name ist nicht Asadeh, sie möchte unerkannt bleiben. Denn sie hält trotz Zensur im Iran Kontakt mit ihrer dortigen Familie. Darüber zu sprechen sei nicht ungefährlich, sie möchte nichts riskieren. Auch oder gerade weil sie vorhat, das Land baldmöglichst wieder zu besuchen. "Nicht, weil ich eine lustige Zeit dort hatte", sagt sie, "das Einzige, das mich zurückbringt, sind meine Eltern".

Seitdem die systemkritischen Massenproteste im Iran vor etwa sechs Wochen ausgebrochen sind, hat das Land eine noch striktere Internetzensur vor allem der sozialen Netzwerke erlebt. "Facebook und Twitter waren bereits seit vielen Jahren gesperrt, aber dieses Mal wurden auch Instagram und WhatsApp blockiert", sagt ein Iran-Experte, der jahrelang dort gelebt hat und "aus Sicherheitsgründen" ebenfalls anonym bleiben möchte. Doch viele Iranerinnen und Iraner hält diese Barriere nicht ab. "Jeder umgeht diese Zensur, selbst diejenigen, die das iranische Regime unterstützen. Denn wenn es keinen Zugang zu den sozialen Medien gibt, dann gilt das für alle", sagt der Experte.