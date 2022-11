Gerresheimer AG und Stevanato Group präsentieren EZ-fill Smart(TM), die neue und innovative Ready-To-Fill-Plattform für Vials / Zwei führende Unternehmen stellen EZ-fill Smar

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf, Deutschland / Piombino Dese, Italien (ots) -- Zwei führende Unternehmen stellen EZ-fill Smart(TM) vor, die neueReady-To-Fill-Plattform für den globalen Vial-Markt- Kunden profitieren von reduzierten Gesamtbetriebskosten, geringererProzesskomplexität und schnellerer Markteinführung ihrer Produkte- Mit der Einführung einer alternativen Sterilisationsmethode sorgt die neuePlattform für eine deutliche Verbesserung der Produktqualität undProzessnachhaltigkeitDie Gerresheimer AG, ein weltweit führender Anbieter von Healthcare & Beauty undDrug Delivery-Systemen für Pharma, Biotech und Kosmetik, und die Stevanato GroupS.p.A. (NYSE: STVN), ein globaler Anbieter von Lösungen für die pharmazeutische,biotechnologische und biowissenschaftliche Industrie in den Bereichen DrugContainment, Drug Delivery und Diagnostik, gaben heute auf der CPhl Worldwidedie offizielle Markteinführung einer neuen und innovativen Plattform fürReady-to-Fill (RTF)-Fläschchen bekannt. Die neue Plattform ist eineWeiterentwicklung der bekannten EZ-fill®-Plattform der Stevanato Group undbringt angesichts der wachsenden Nachfrage nach füllfertigen Fläschchenwesentliche Verbesserungen für die Kunden: Senkung der Total Cost of Ownership(TCO), Verkürzung der Lieferzeiten sowie Qualitätssteigerung durch signifikanteReduktion der Partikelbelastung.Die Unternehmen haben sowohl Prozess- als auch Produktänderungen vorgenommen,die den Kunden erhebliche Vorteile bieten. Die EZ-fill Smart(TM)-Plattform nutztdie verstärkte Automatisierung des gesamten Produktionsflusses, erhöht damit dieProduktivität und reduziert menschliche Fehler. Sie kommt ohne Glas-zu-Glas- undGlas-zu-Metall-Kontakt aus, was die Qualität der Fläschchen während des gesamtenProduktlebenszyklus verbessert. Zudem wurde die Sekundärverpackung neugestaltet, was zu einer deutlichen Verringerung des Partikelrisikos bei denKunden und damit zu einer signifikant verbesserten Qualität führt.EZ-fill Smart(TM) bietet dem Markt nun eine alternative Sterilisationsmethode,die im Vergleich zur herkömmlichen Ethylenoxid-Sterilisation (EtO)umweltfreundlicher und zudem in vielen Bereichen auch sicherer ist. Sie ist fürPrimärverpackungslösungen für Arzneimittel hervorragend geeignet undberücksichtigt zudem die Richtlinien der Aufsichtsbehörden, die den aktuellenTrend zur Ablösung der EtO-Sterilisation unterstützen. Die Gerresheimer AG unddie Stevanato Group haben mit dieser nachhaltigen Sterilisationsmethodegemeinsam positive Ergebnisse erzielt und befinden sich im Validierungsprozess.Durch die Steigerung der Verpackungseffizienz, die Implementierung einer neuen