WIESBADEN (ots) - Importpreise, September 2022



+29,8 % zum Vorjahresmonat



-0,9 % zum Vormonat



Exportpreise, September 2022



+16,8 % zum Vorjahresmonat





-0,6 % zum VormonatDie Importpreise waren im September 2022 um 29,8 % höher als im September 2021.Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, hatte die Veränderungsrateim August 2022 gegenüber dem Vorjahr noch bei +32,7 % gelegen, im Juli 2022 bei+28,9 %. Gegenüber dem Vormonat August 2022 fielen die Importpreise im September2022 um 0,9 %. Das war der erste Rückgang im Vormonatsvergleich seit April 2020.Starker Preisanstieg nach wie vor auf Energiepreisentwicklung zurückzuführenHauptverantwortlich für den starken Anstieg der Importpreise imVorjahresvergleich waren weiterhin die hohen Preissteigerungen für den Importvon Energie. Energieeinfuhren waren im September 2022 um 135,1 % teurer als imSeptember 2021, verbilligten sich aber gegenüber August 2022 um 4,0 %. Der hoheAnstieg im Vorjahresvergleich ist weiterhin vor allem durch die starkenPreissteigerungen bei importiertem Erdgas begründet. Diese Preise lagen imSeptember dreieinhalb Mal so hoch wie im September 2021 (+252,0 %). GegenüberAugust 2022 fielen sie aber um 3,0 %.Elektrischer Strom kostete im September 2022 an den Börsen 172,1 % mehr als einJahr zuvor (-25,0 % gegenüber August 2022).Die Preise für importierte Steinkohle lagen 128,4 % über denen von September2021. Gegenüber August 2022 sanken sie um 11,7 %.Erheblich teurer als vor einem Jahr waren außerdem Mineralölerzeugnisse mit+65,1 % und Erdöl mit +52,5 %. Auch hier sanken die Preise gegenüber demVormonat: bei Mineralölerzeugnissen um 1,6 % und bei Erdöl um 3,0 %.Ohne Berücksichtigung der Energiepreise waren die Importpreise im September 2022um 13,0 % höher als im September 2021 und 0,2 % höher als im August 2022. Lässtman nur Erdöl und Mineralölerzeugnisse außer Betracht, lag der Importpreisindexum 27,6 % über dem Stand des Vorjahres (-0,7 % gegenüber August 2022).Höhere Preise für Vorleistungsgüter im Vorjahresvergleich vor allem beiDüngemitteln und Stickstoffverbindungen, Metallen und Kunststoffen, Papier undPappeImportierte Vorleistungsgüter hatten mit einem Plus von 15,4 % gegenüberSeptember 2021 ebenfalls einen großen Einfluss auf die Veränderungsrate desGesamtindex. Gegenüber dem Vormonat sanken die Preise hierfür um 0,6 %.Düngemittel und Stickstoffverbindungen waren mit einem Plus von 148,8 %weiterhin erheblich teurer als im September 2021. Gegenüber dem Vormonat stiegen