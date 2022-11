CPHI Frankfurt 2022 Deutschland 'ist weltweit das beste Land für pharmazeutische Qualität'

Frankfurt, Deutschland und Amsterdam (ots/PRNewswire) - Deutschland steht in der

einflussreichen CPHI Pharma Survey an der Spitze und lässt die nächsten

europäischen Konkurrenten hinter sich



Die weltgrößte Pharmaveranstaltung, CPHI Frankfurt (http://www.cphi.com/europe)

, wird heute in der Frankfurter Messe eröffnet. Tausende von Unternehmen aus der

ganzen Welt nehmen daran teil, denn laut einem neuen, einflussreichen

Branchenbericht stehen deutsche Hersteller bei der Qualität ihrer

pharmazeutischen Produktion an der Spitze. Der 90-seitige CPHI-Bericht (https://

www.cphi-online.com/46/resourcefile/13/19/61/CPHI%20AR%202022%20Master%202-3d.pd

f) fasst die Ergebnisse von mehr als 400 globalen Unternehmen zusammen, wobei

Deutschland im Jahr 2022 einen Leistungssprung verzeichnet.