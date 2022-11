Dänische Regierungschefin gibt Stimme ab - Färöer schon ausgezählt

KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Als erste der 14 Parteispitzen hat Regierungschefin Mette Frederiksen bei der Parlamentswahl in Dänemark ihre Stimme abgegeben. Sie hoffe auf eine breite Zusammenarbeit über die politische Mitte hinweg, bekräftigte die 44 Jahre alte Sozialdemokratin am Dienstagmorgen vor einem Wahllokal nordwestlich von Kopenhagen. Auch die frühere Ausländerministerin Inger Støjberg und Ex-Ministerpräsident Lars Løkke Rasmussen setzten früh ihr Kreuz. Nach ihren Austritten bei der liberal-konservativen Venstre gehen beide mit neuen Parteien an den Start. "Ich glaube, es wird eng", sagte Løkke zu den erwarteten knappen Mehrheitsverhältnissen.

Bei der Dänemark-Wahl waren am Dienstag mehr als vier Millionen Menschen zur Stimmabgabe aufgerufen. Noch bis 20.00 Uhr waren die Wahllokale geöffnet. Danach wurde mit ersten Prognosen gerechnet.