UBS stuft DWS auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für DWS von 25,00 auf 26,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die jüngste Geschäftsentwicklung der Fondsgesellschaft habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2022 bis 2024 leicht erhöht, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2022 / 18:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2022 / 18:17 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DWS Group Aktie handelt aktuell mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 27,62EUR an der Börse Tradegate.