Wirtschaft Staatlicher Einfluss in deutschen Unternehmen in China wächst

Peking (dts Nachrichtenagentur) - Die Kommunistische Partei nimmt durch ihre Mitglieder und sogenannte Parteizellen immer stärker direkten Einfluss auf Geschäfte deutscher Unternehmen in China. Das geht aus Unternehmensdokumenten und Insiderinformationen hervor, über die das "Handelsblatt" berichtet.



Demnach entscheiden in mindestens einem Werk eines großen Konzerns KP-Parteimitglieder in China mit über Standortfragen, Geschäftsmodelle und Personalien. In anderen deutschen Konzernen vor Ort besteht die Gefahr einer ähnlichen Entwicklung. Seit mehreren Jahren schon müssen Unternehmen in China, in denen drei oder mehr Parteimitglieder arbeiten, eine offizielle Vertretung der Kommunistischen Partei einrichten.