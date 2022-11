Bertelsmann plant gegen Gerichtsurteil zum Zusammenschluss von Penguin Random House und Simon & Schuster Berufung einzulegen (FOTO)

Gütersloh / Washington (ots) -



- Zusammenschluss wäre im Sinne des Wettbewerbs

- Entscheidung des Gerichts beruht auf falschen Grundannahmen



Bertelsmann nimmt das Urteil, mit dem der U.S. District Court in Washington,

D.C., den geplanten Zusammenschluss von Penguin Random House und Simon &

Schuster untersagt, zur Kenntnis. Das internationale Medien-, Dienstleistungs-

und Bildungsunternehmen hält die Entscheidung des Bezirksgerichts für falsch und

plant, im Eilverfahren Berufung gegen das Urteil einzulegen. Die Gesellschafter

von Penguin Random House und Simon & Schuster, Bertelsmann und Viacom CBS, Inc.

(heute Paramount Global), hatten den Plan für eine Zusammenlegung ihrer

weltweiten Buchgeschäfte im November 2020 bekanntgegeben. Während die UK

Competition & Markets Authority (CMA) die Transaktion bereits im Mai 2021

genehmigt hatte, hatte das U.S. Department of Justice (DoJ) im November 2021

eine Klage gegen den geplanten Zusammenschluss eingereicht, der das Gericht nun

stattgegeben hat.