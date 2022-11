Unternehmensexpansion - Wie dieses Unternehmen innerhalb kürzester Zeit wächst und 10 neue Arbeitsplätze schafft (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Stuttgart (ots) - Robert Kirs ist der Gründer und Geschäftsführer der SocialMedia Schwaben GmbH, einer Agentur und Unternehmensberatung für B2B-Unternehmenaus dem deutschen Mittelstand. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt derMarketing-Experte seine Kunden in der gesamten DACH-Region bei der Vergrößerungihrer Reichweite, dem Erlangen von mehr Sichtbarkeit im Netz und derDigitalisierung ihrer Kundengewinnung.Die Digitalisierung im Marketing betrifft alle Branchen und Sektoren. Längst hatsich die Mediennutzung durch sie erheblich gewandelt: In der heutigen Zeitbevorzugen Kunden digitale Kommunikationswege anstelle klassischerVertriebskanäle. Ohne Internet geht nichts mehr - und zwar in allenLebensbereichen. Zugleich wird es für Unternehmen immer schwieriger, dierichtigen Methoden zu finden, um ihre Reichweite zu vergrößern, mehrSichtbarkeit zu erlangen und neue Kunden zu gewinnen. ZahlloseSocial-Media-Plattformen versprechen phänomenale Erfolge, sodass es schwerfällt,den Überblick zu bewahren. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen wissenin diesem Bereich nicht, welche Methoden sie einsetzen sollen, weiß Robert Kirs,Gründer und Geschäftsführer der Social Media Schwaben GmbH, einerSocial-Media-Agentur für B2B-Unternehmen aus dem Mittelstand. "KlassischeMarketingmethoden, die früher gut funktioniert haben, sind heutzutage oft fehlam Platz", erklärt der Marketing-Experte. "Gerade kleine und mittelständischeUnternehmen müssen daher lernen, dass es an der Zeit ist, sich von klassischenWegen zu lösen."Gemeinsam mit seinem Team hilft Robert Kirs seinen Kunden dabei, ihre Reichweitezu vergrößern, auf der richtigen Plattform das passende Publikum zu erreichenund mehr Sichtbarkeit zu erlangen. So werden systematisch mehr Kundenanfragenüber Social Media generiert, neue Märkte erschlossen und die Umsätze gesteigert.Auch die Social Media Schwaben GmbH selbst wächst derzeit rasant an. ImFolgenden erfahren Sie, wie das Unternehmen innerhalb kürzester Zeit seinWachstum steigern konnte, warum es als attraktiver Arbeitgeber gilt und wie siezehn neue Arbeitsplätze schaffen konnten.Arbeiten bei der Social Media Schwaben GmbHSeit ihrer Gründung ist die Social Media Schwaben GmbH kontinuierlich gewachsen.In den letzten drei Jahren hat die Agentur und Unternehmensberatung mehr als 120Unternehmen dabei geholfen, mehr Sichtbarkeit im Netz zu erlangen und Kundenüber Social Media zu gewinnen. "Mit langjähriger Erfahrung und umfassenderExpertise können wir Unternehmen, die ohnehin bereits ein hochwertiges Produkt