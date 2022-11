Selbständige, intelligente und kabellose Fleckenbeseitigung Der Tineco CARPET ONE Spot sorgt für saubere Polstermöbel und Teppiche

Berlin (ots/PRNewswire) - Im "Spot Mode" reinigt der CARPET ONE Spot von ganz

allein - einstellen und loslegen



Tineco (https://de.tineco.com/) , ein führender Pionier auf dem Gebiet der

Bodenpflege und intelligenter Haushaltsgeräte, gibt heute die Erweiterung seines

Teppichreinigungsportfolios um den kompakten und tragbaren CARPET ONE Spot

bekannt. Nach der kürzlich vorgestellten CARPET Series, zu der CARPET ONE,

CARPET ONE PRO und iCarpet gehören, setzt Tineco die Entwicklung intelligenter

Lösungen fort, die den Verbraucher*innen professionelle Reinigungsergebnisse zu

Hause ermöglichen.



Der CARPET ONE Spot reinigt effektiv unschöne Flecken auf einer Vielzahl von

Oberflächen wie Teppichen, Polstermöbeln, Treppen oder im Autoinnenraum. Dank

des innovativen Spot-Modus und der Tineco-eigenen iLoop(TM) Smart Sensor

Technologie erkennt, schrubbt und entfernt der Sauger hartnäckige Flecken ganz

von selbst - wiederholtes Bücken und manuelles Schrubben beim Reinigen gehören

somit der Vergangenheit an. Basierend auf der automatisch erkannten

Verschmutzung passt das leichte Gerät automatisch die Walzengeschwindigkeit und

den Wasserfluss an, um eine sichere und effiziente Reinigung zu gewährleisten.