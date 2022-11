Gerechtigkeit für die Mitte / ifo-Studie im Auftrag der Hanns-Seidel-Stiftung / Stiftungsvorsitzender Markus Ferber, MdEP "Die Belastungsgrenze ist erreicht. Leistung muss sich wieder lohnen." (FOTO)

München (ots) - Die Hanns-Seidel-Stiftung lässt vom ifo Institut die finanzielle

Lage der Mittelschicht in Deutschland untersuchen. Erste Ergebnisse konnten Ende

Oktober in München vorgestellt werden. Demnach ist die Mittelschicht in

Deutschland zunehmend kleiner als gedacht. Während sich 80% der Befragten selbst

zur Mittelschicht zählen, gehören nach OECD-Richtlinien tatsächlich weniger als

zwei Drittel (63%) zu diesem Kreis.



Der Europaabgeordnete und Stiftungsvorsitzende Markus Ferber, MdEP , sieht

Handlungsbedarf: